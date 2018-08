31. August 2018, 22:19 Uhr Polizei sucht Zeugen Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 6000 Euro haben Einbrecher erbeutet, die am Donnerstag zwischen 12 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Zugspitzstraße eingedrungen sind. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Poing, Telefon (08121) 9917-0, entgegen.