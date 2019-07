5. Juli 2019, 22:07 Uhr Polizei sucht Zeugen Einbrecher erbeuten Gold

Eine wertvolle Münzsammlung haben unbekannte Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Anton-Bruckner-Straße gestohlen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Einbruch am Mittag zwischen 12 und 14.30 Uhr. Die Einbrecher stahlen einzelne Goldtaler im Wert von insgesamt etwa 3000 Euro, weitere Dinge wurden offenbar nicht entwendet. Ebenfalls erheblich ist der angerichtete Sachschaden, diesen beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Wer den Einbruch, andere verdächtige Vorgänge oder Personen beobachtet hat oder sonstige Hinweise zum Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Poing unter (08121) 99 17-0 in Verbindung zu setzen.