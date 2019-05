8. Mai 2019, 22:24 Uhr Polizei sucht Zeugen Diebe an der Aussegnungshalle

Diebe haben am Wochenende vom 3. bis zum 5. Mai an der Aussegnungshalle am neuen Friedhof in Ebersberg zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein etwa zwei Meter langes Kupferfallrohr von der Außenmauer der Aussegnungshalle gestohlen. Der Wert des Rohres wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Polizei, Telefon (08092) 8268-0, hofft nun auf hilfreiche Zeugenhinweise.