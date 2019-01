28. Januar 2019, 21:47 Uhr Polizei sucht Zeugen Dachauer schlägt Ebersberger nieder

Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung an einem 38-jährigen Ebersberger. Nach Aussagen von Zeugen geriet dieser in der Nacht auf Sonntag gegen 0.40 Uhr im Zwischengeschoss am Hauptbahnhof mit einem 22-Jährigen aus dem Landkreis Dachau in Streit. Dieser verlagerte sich auf den S-Bahnsteig, wo er sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Der 38-Jährige trug dabei erhebliche Verletzungen, unter anderem eine Augenhöhlenfraktur, davon und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Der 22-Jährige stieg in eine S-Bahn und flüchtete, konnte aber wenig später von der Bundespolizei am Bahnhof Laim festgenommen werden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer (089) 515 55 01 11.