29. Juli 2019, 21:39 Uhr Polizei sucht Zeugen Cabriodach zerstört

Erneut ist ein Auto, das im Parkhaus in der Enzensberger Straße abgestellt war, demoliert worden. Wie die Polizei berichtet, stellte ein 61-jähriger Markt Schwabener am Freitagmorgen sein Cabrio dort ab. Als er abends zurückkam, bemerkte er eine Beschädigung am Stoffdach des Fahrzeuges. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Die Polizei Poing, Telefon (08121) 99 1 70, hofft nun auf Hinweise.