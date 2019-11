Zwei Briefkästen sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Von-Kobell-Straße in Markt Schwaben durch stumpfe Gewalteinwirkung, so die Polizei, beschädigt worden. Der Schaden beträgt etwa 80 Euro. Die Polizeiinspektion Poing hofft nun auf Hinweise unter Telefon (08121) 99 17-0.