20. August 2018, 21:56 Uhr Polizei sucht Zeugen Bewohnerin vertreibt Einbrecher

Eine aufmerksame Bewohnerin hat in der Nacht auf Montag einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 1 Uhr bemerkte eine Anwohnerin im Hohenstaufenring ein verdächtiges Geräusch und rief die Polizei. Diese konnte zwar Spuren eines Einbruchsversuches an der Haustüre feststellen, der Verursacher war aber trotz sofort eingeleiteter Fahndung auch per Hubschrauber nicht zu finden. Die Polizei vermutet, dass er die Flucht ergriff, als die Bewohnerin das Licht eingeschaltet hat. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Poing unter (08121) 99 17-0.