5. März 2019, 21:40 Uhr Polizei sucht Zeugen Beifahrertür beschädigt

Am Montag wurde zwischen 8 und 14.30 Uhr bei einem in der Poststraße abgestellten Auto die Beifahrertüre beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist laut Polizei davon auszugehen, dass ein anderer Pkw-Führer beim Öffnen seine Fahrzeugtüre gegen das Fahrzeug geschlagen und sich anschließend entfernt hat, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (08121) 9917-0 in Verbindung zu setzen.