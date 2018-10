30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Polizei sucht Zeugen Automaten geknackt

Mehrere hundert Euro haben Einbrecher am Dienstag gegen 3 Uhr aus zwei Spielautomaten einer Gaststätte in Steinhöring gestohlen. In den Wirtsraum gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster. Der Sachschaden ist erheblich, Hinweise an die Polizei Ebersberg unter (08092) 82 68-0.