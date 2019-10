Die Polizei sucht Zeugen eines Autoaufbruches, der sich am späten Sonntagnachmittag ereignet hat. Gegen etwa 17 Uhr schlug der bislang unbekannte Täter die Scheibe eines am Friedhof in Markt Schwaben geparkten Personenwagens ein. Der Täter entwendete daraufhin eine auf der Rücksitzbank des Autos befindliche Damenhandtasche und entfernte sich danach in unbekannte Richtung. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro zum Wert der erbeuteten Handtasche und deren Inhalt gibt es keine Angaben. Nun ermittelt die Polizeiinspektion Poing. Wer den Autoeinbrecher beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter (08121) 99 17-0 zu melden.