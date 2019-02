25. Februar 2019, 22:06 Uhr Polizei sucht Zeugen Außenspiegel abgetreten

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Markt Schwaben zwei Autos beschädigt. In der Nacht von Dienstag, 19. Februar, 22.15 Uhr, auf Mittwoch, 20. Februar, trat laut Polizei ein Unbekannter in der Loderergasse auf Höhe der Hausnummer 18A, den linken Außenspiegel eines geparkten Wagen ab. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Vermutlich der selbe Täter trat auch den linken Außenspiegel eines unweit in der Lindenstraße geparkten Pkw ab. Hier beträgt der Sachschaden etwa 500 Euro. Nun hofft die Polizei Poing, Telefon (08121) 991 70, auf Hinweise von Zeugen.