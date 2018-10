22. Oktober 2018, 21:54 Uhr Polizei sucht Täter Unfallflucht in Grafing

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in Grafing, bei dem ein Unbekannter am Samstag vom Unfallort flüchtete. Zwischen 8.30 und 13.15 Uhr wurde laut Polizei das Auto einer 52-jährigen Steinhöringerin beschädigt. Ein Autofahrer fuhr ihrem grauen VW Golf an die hintere rechte Seite der Stoßstange. Der Pkw war in der Schwarzbäckstraße 3 auf einem Parkplatz abgestellt. Am Auto entstand ein Schaden von 1000 Euro. Die Polizei Ebersberg bittet unter Tel. (08092) 8268-0 um Hinweise.