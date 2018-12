16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Polizei sucht Täter 1500 Euro Schaden nach Unfallflucht in Aßling

Die Polizei sucht einen Unfallverursacher, der zwischen Freitag, 21.15 Uhr, und Samstag, 12.50 Uhr ein geparktes Auto in Aßling angefahren hat. An dem Wagen entstand dabei ein geschätzter Schaden von 1500 Euro. Der weiße Peugeot mit Euskirchener Kennzeichen (EU) war vor dem Anwesen Fliederstraße 9 geparkt und ist nun an der linken Fahrzeugseite erheblich zerkratzt. Die Polizei Ebersberg bittet unter Tel. (08092) 8268-0 um Hinweise.