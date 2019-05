13. Mai 2019, 21:52 Uhr Polizei sucht nach Zeugen Auf blanker Felge vom Unfallort geflüchtet

Nach der Fahrt gegen einen Baum ist ein Mann am Sonntagabend in Kirchseeon auf einer Funken sprühenden Felge geflüchtet. Der Polizei zufolge war der Mann gegen 19 Uhr auf der Wasserburger Straße Richtung Ortsmitte unterwegs und aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach dem Autohaus nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Laut einem Zeugen stieg der Fahrer nach dem Unfall kurz aus, sah sich die Schäden an und fuhr dann mit plattem Reifen zurück in die Ebersberger Straße. Die Polizei Ebersberg konnte das Fahrzeug wenig später an der Halteradresse in Kirchseeon ausfindig machen. Es besteht der Verdacht, dass der 38-jährige Halter betrunken gefahren war. Der Polizei zufolge zeigte der Alkoholtest einen Wert weit über 1,10 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Bei der Kollision wurden der Baum sowie der Pkw erheblich beschädigt. Insbesondere der vordere rechte Kotflügel des Autos wurde stark deformiert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon (08092) 826 80.