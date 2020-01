Bei einer Routinekontrolle am Donnerstagmorgen ist ein 38-jähriger Autofahrer aus Poing der Polizei aufgefallen. Die Beamten hegten den Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert haben könnte - was sich schließlich auch bestätigte. Ein Drogenvortest auf der Dienststelle verlief positiv auf THC, eine Substanz, die beispielsweise in Cannabis vorkommt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst. Der Poinger muss nun mit einer Geldbuße von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.