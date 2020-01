Seine improvisierte Raketenabschussvorrichtung hat einen 20-Jährigen aus Poing den Beginn des neuen Jahres im Krankenhaus verbringen lassen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er kurz nach Mitternacht versucht, eine Rakete von einem selbstgebastelten Mörser aus abzufeuern. Aus ungeklärter Ursache explodierte die Rakete, angeblich ein handelsübliches Exemplar, vor dem Gesicht des 20-Jährigen. Er erlitt schwere Verletzungen im Gesichtsbereich und an der Hand sowie einen Schock, war aber noch ansprechbar, wie es im Polizeibericht heißt. Der junge Mann wurde mit dem Krankenwagen ins Rechts der Isar gebracht.

Auch im Bereich der Polizeiinspektion Ebersberg gab es zum Jahreswechsel Ärger mit Feuerwerk, drei Brände sind zu verzeichnen. Vermutlich durch einen Böller wurde vor Mitternacht in Glonn ein Verkaufsstand an einem Blumengeschäft beschädigt. Ein Anwohner wurde auf den Brand aufmerksam und konnte ihn mit einem Kübel Wasser löschen. Gegen 1.20 Uhr stellte eine Polizeistreife einen brennenden Papiercontainer am Stadion in Grafing fest. Da die Klappen des Containers geschlossen waren, geht die Polizei davon aus, dass dieser mutwillig in Brand gesteckt wurde. Die Feuerwehr Grafing löschte den Container ab. Kurz darauf fackelte ein Ebersberger sein Gartenhäuschen ab, in dem sich Fahrräder und Gerätschaften befanden. Noch nicht abgelöschter Feuerwerksabfall war hier offensichtlich der Brandauslöser. Die Feuerwehr Ebersberg konnte den Brand schnell eindämmen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17 000 Euro. Wer Hinweise zu den Bränden in Glonn und Grafing geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (08092) 8268-0 mit der Polizei Ebersberg in Verbindung zu setzen.

Einige Schlägereien waren zu schlichten

Und auch ohne Feuerwerk knallte es an Silvester zum Jahreswechsel, die Polizei musste bei mehreren Schlägereien eingreifen. Der Auslöser für die Vorfälle war laut Pressebericht "reichlich Alkohol". Den größten Einsatz gab es am Silvesterabend in Hohenlinden, wegen eines ausgearteten Familienstreits waren letztlich vier Streifen der Polizei und ein Krankenwagen im Einsatz. Gerufen hatte diese ein Familienvater, der die Einsatzzentrale darüber informierte, dass er seine Familie kaputt gemacht hätte. Letztlich verwüstete er die Wohnung und demolierte Weihnachtsbaum und Kühlschrank. Seine Ehefrau und sein neunjähriger Sohn wurden dabei leicht verletzt. Der Aggressor verbrachte die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Auch in Ebersberg wurden die Beamten zu einem Familienstreit gerufen. Dort schlug eine Mutter ihre 17-jährige Tochter so heftig ins Gesicht, dass diese eine blutige Nase und eine Platzwunde an der Stirn erlitt. Außerdem waren bis in die Morgenstunden einige Ruhestörungen durch laute Feiern zu bearbeiten.

Bereits am Montagabend waren die Poinger Beamten in der Asylbewerberunterkunft in Pöring im Einsatz. Dort begann ein gegen 23 Uhr ein Bewohner zu randalieren, der Sicherheitsdienst rief die Polizei. Nachdem sich der Mann auch nach dem Eintreffen der beiden Streifenbesatzungen nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Er verbrachte die restliche Nacht bis zum späten Vormittag in der Arrestzelle der Polizei in Poing.