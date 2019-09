In einem wahren Zerstörungsrausch war ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag in Poing unterwegs. In der dortigen Dornröschenstraße hat der Täter Polizeiangaben zufolge gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt. Er verbog Scheibenwischer, klappte Außenspiegel ein und warf sogar ein Motorrad um. Der Schaden wird derzeit auf insgesamt etwa 10 000 Euro geschätzt.

Einen ersten Hinweis auf den Randalierer haben die Beamten aber bereits: Unter dem Motorrad und in unmittelbarer Tatortnähe konnten Turnschuhe aufgefunden werden, welche aller Wahrscheinlichkeit nach dem Täter zuzuordnen sind. Diese wurden als Beweismittel sichergestellt und auf DNA-Spuren untersucht.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter (08121) 9917-0 bei der Polizeiinspektion Poing zu melden.