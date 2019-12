In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Altpapier-Container an der Müllstation in der Kirchheimer Allee in Brand geraten. Ein aufmerksamer Passant nahm laut Polizei den rauchenden Container wahr und alarmierte sofort den Notruf.

Der Container ist vollständig ausgebrannt, der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Vermutlich brannte der Container bereits seit mehreren Stunden, ehe die Einsatzkräfte informiert wurden. Um den Container zu löschen, war die Freiwillige Feuerwehr Poing mit elf Mann im Einsatz. Wie sich der Container entzündet hat, konnte bislang nicht festgestellt werden. Aktuell wird von einer Sachbeschädigung durch Brandlegung ausgegangen. Die Polizei Poing, Telefon (08121) 99170, hofft nun auf Hinweise von Zeugen.