2. August 2019, 22:18 Uhr Polizei muss eingreifen Ebersberger blockiert Umleitungsstrecke

Nach nur einer Woche Bauarbeiten an der Ebersberger Ortsdurchfahrt liegen offenbar bei manchen schon die Nerven blank. Wie die Polizei berichtet, wurde einem 47-jährigen Ebersberger wohl der umleitungsbedingte Verkehr in seiner sonst ruhigen Wohnstraße zu viel. Er griff zur Selbsthilfe und blockierte mit seinem Auto eine durchfahrende 57-jährige Landkreisbürgerin. Den anschließenden Streit, in dessen Verlauf offenbar auch Beleidigungen fielen, musste die Polizei schlichten.