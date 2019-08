5. August 2019, 21:28 Uhr Polizei ist S-Bahn-Würger auf der Spur Erfolgreiche Fahndung

Hinweise aus der Bevölkerung haben der Polizei weitergeholfen: Inzwischen ist klar, wer der Mann ist, der am 26. April in einer S-Bahn in Grafing-Bahnhof eine junge Frau mit einem Schal gewürgt hat. Nähere Angaben zum Täter kann die Bundespolizei aus eigenen Angaben noch nicht machen, denn die Ermittlungen laufen noch. "Wir wissen, wer er ist, wir sind seiner aber noch nicht habhaft", erläutert ein Sprecher der Bundespolizei.