1. November 2018, 21:47 Uhr Polizei im Einsatz Drogenfund, Schlägerei und ein zerkratztes Auto

Die Polizei Poing folgte einem telefonischen Hinweis - und wurde fündig. Bei der Durchsuchung einer Wohnung am Mittwochabend in Markt Schwaben stellten die Polizisten mehrere Cannabispflanzen sicher, Marihuana und Konsumutensilien. Gegen den Besitzer der Drogen wurde ein Strafverfahren wegen Besitz und unerlaubtem Anbau von Betäubungsmitteln eingeleitet. In Ebersberg musste die Polizei in der Halloween-Nacht einen Streit in der Nähe des Bahnhofs schlichten. Ein 34-jähriger Mann aus Rosenheim war mit drei anderen in einen Zwist geraten und geschlagen worden. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch bei einer Sachbeschädigung in der Waldstraße in Baldham werden Zeugen gesucht. Dort zerkratze ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag einen geparkten, dunklen Mercedes.