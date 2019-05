13. Mai 2019, 21:52 Uhr Polizei hofft auf Hinweise Mehrere Autos demoliert

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des S-Bahnhofparkplatzes Baldham und in der Schwalbenstraße mehrere Autos demoliert. An mindestens vier Fahrzeugen wurden die Verkleidungen der Außenspiegel abgetreten und das Glas der Frontscheinwerfer zerbrochen, wie die Polizei mitteilt. An einem der vier Fahrzeuge wurde zudem die Heckscheibe eingeschlagen. Der Gesamtschaden dürfte sich an allen vier Fahrzeugen auf mindestens 3000 Euro belaufen. Verschiedene Zeugen berichteten, dass sie nachts zwischen 0 und 1 Uhr mehrere männliche Stimmen hörten, es könnte sich also um den Zeitraum handeln, in dem die Autos beschädigt wurden. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und eingeleitet und hofft nun auf hilfreiche Hinweise von Zeugen unter Telefon (08121) 99 17-0.