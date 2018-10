5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Polizei hofft auf Hinweise 30 Mähroboter als Beute

Mit dieser Beute könnte man mehrere Fußballfelder gleichzeitig mähen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Diebe in einen Obi-Markt in Parsdorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, kamen 30 Mähroboter, zugehörige Akkus und zehn Motorsägen abhanden. An dem Raubzug waren aller Wahrscheinlichkeit nach mehrere Personen beteiligt. Für den Abtransport dürfte es mindestens einen Lkw gebraucht haben. Die entwendeten Geräte haben einen Wert von insgesamt 50 000 Euro. Auch in Markt Schwaben haben Diebe bei einem Einbruch in einen Baustellencontainer Werkzeuge im Wert von mindestens 3500 Euro erbeutet. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Poing, Telefon (08121) 99170.