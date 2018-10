15. Oktober 2018, 00:21 Uhr Polizei hofft auf Hinweise Einbrecher erbeutet wertvollen Schmuck

Ein Einbrecher hat am Samstag zwischen 17.45 und 23 Uhr in der Schwalbenstraße in Baldham zugeschlagen. Der Täter betrat den Garten des Wohnhauses, hebelte die verschlossene Terrassentüre auf und stahl laut Polizei Schmuck im Wert von insgesamt 4000 Euro. Die Bewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Auch in der Siegertsbrunner Straße in Oberpframmern versuchte ein Einbrecher am Samstag zwischen 20 und 20.15 Uhr sein Glück. Als die Hauseigentümerin überraschend nach Hause kam, flüchtete der Täter. Am Haus entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro, erbeuten konnte der Täter allerdings nichts. Der Mann soll etwa 1,75 Meter groß, etwa 40 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er trug einen dunklen Dreiviertel-Mantel, sein Aussehen wird als gepflegt beschrieben. In beiden Fällen hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise.