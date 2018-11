28. November 2018, 21:55 Uhr Polizei ermittelt Zwei Mal Unfallflucht in Poing

Die Polizei sucht Zeugen in zwei Fällen von Unfallflucht, die sich am Dienstag in Poing ereignet haben. Zwischen 7 und 14.15 Uhr rammte ein Auto den Gartenzaun im Endbachweg 15. Dabei wurde ein Metallpfosten derart umgebogen, dass der Spanndraht riss und der Zaun auf der Straße landete. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Etwa genauso hoch dürften die Reparaturkosten an einem in der Prielmayrstraße 15 abgestellten Auto sein, das von einem Unbekannten angefahren wurde. Dieser entfernte sich unerkannt, der Unfall ereignete sich am Nachmittag zwischen 14.30 und 17.15 Uhr. Wer in einem oder auch beiden Fällen den Unfall beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer (08121) 99 17-0 bei der Polizeiinspektion in Poing zu melden.