18. November 2018, 22:29 Uhr Polizei ermittelt Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Gleich zwei Mal zugeschlagen haben Einbrecher vergangene Woche in Vaterstetten. In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 15 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Franz-Lehar-Straße Zugang zu einem Einfamilienhaus. Er hebelte die Terrassentüre auf und durchsuchte anschließend alle Wohnräume. Über das Diebesgut ist laut Polizei bislang nichts bekannt, da die Eigentümerin zur Zeit nicht erreichbar ist. Den Einbruch stellte ein Nachbar fest, der das Haus in ihrer Abwesenheit betreut. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr drang ein Unbekannter über die Terrassentüre in ein Wohnhaus in der Max-Reger-Straße ein. Das Haus ist jedoch unbewohnt, so dass der Täter wohl leer ausgegangen ist. Der Schaden an der Türe ist hier mit 1500 Euro allerdings höher. Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Polizei in Poing unter (08121) 9917-0 entgegen.