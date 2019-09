Die Suche nach dem Autofahrer, der am 25. August in einen Unfall auf der Staatsstraße 2081 zwischen Anzing und Frotzhofen verwickelt war, bei dem ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg starb, geht weiter. Fest steht inzwischen nach Angaben des Poinger Polizeichefs Helmut Hintereder, dass der Audi A6, der wenige Tage später auf einem Parkplatz bei Schwaberwegen aufgefunden worden war, das Fahrzeug war, das mit dem Roller des 35-Jährigen zusammenstieß. Auch das Nummernschild, das an der Unfallstelle gefunden worden war, passte zum Schild an dem aufgefundenen Auto. Allerdings sei das Auto nicht auf dieses Kennzeichen zugelassen, so Hintereder. Zudem sei weiterhin nicht bekannt, wer das Fahrzeug geführt habe, da der Halter ja nicht zwangsläufig der Fahrer sein müsse. Wegen der laufenden Ermittlungen hält sich die Polizei mit weiteren Details zu dem Fall bedeckt.