5. April 2019, 21:43 Uhr Polizei ermittelt Teures Mountainbike gestohlen

Einen Wert von etwa 1800 Euro hatte ein Mountainbike, das Unbekannte am Donnerstag zwischen 5.30 und 16.30 Uhr am Parkplatz in Grafing-Bahnhof gestohlen haben. Die Polizei vermutet, dass die Täter das Fahrrad der Marke Haibike samt versperrtem Schloss mitgenommen haben. Sie hofft nun auf Hinweise unter Telefon (08092) 8268-0.