20. Dezember 2018, 22:14 Uhr Polizei ermittelt Teure Limousine gestohlen

Autodiebe haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Graf-Sempt-Straße in Forstinning zugeschlagen: Ihre Beute war ein schwarzer BMW X5 M50d im Wert von etwa 50 000 Euro. Der Besitzer hatte den Wagen nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Einfahrt vor seinem Haus abgestellt, am nächsten Morgen gegen 8 Uhr bemerkte er den Diebstahl. Das Auto war mit dem sogenannten "Keyless-Go"-System ausgestattet, das heißt, er kann ohne Schlüssel gestartet werden. In den vergangenen Wochen waren solche Autos auch in der Landeshauptstadt vermehrt gestohlen worden. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl des BMW könnte ein weißer Pkw, eventuell Coupé, stehen, der gegen 22.30 Uhr auffällig langsam fahrend in der Nähe des Tatortes gesehen wurde. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erding unter Telefon (08122) 9680 entgegen.