29. Juli 2019, 21:39 Uhr Polizei ermittelt Sonnenblumenöl auf dem Gehweg

Das hätte eine gefährliche Schlitterpartie für Autofahrer, Radler und Fußgänger zur Folge haben können: Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 8.45 und 10.45 Uhr eine größere Menge Sonnenblumenöl in der Parkstraße auf dem Gehweg und der Fahrbahn verteilt. Dadurch entstand laut Polizei eine erhebliche Gefahr für den Verkehr. Ein aufmerksamer Anwohner verständigte sofort die Feuerwehr, welche Bindemittel auftrug und Warnschilder aufstellte. Wer sachdienliche Hinweise zu der Verschmutzung geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Poing unter Telefon (08121) 991 70 zu wenden.