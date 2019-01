15. Januar 2019, 22:05 Uhr Polizei ermittelt Seitenspiegel an Auto beschädigt

Eine unschöne Entdeckung hat ein Mann aus Poing gemacht als er am vergangenen Sonntag gegen 23 Uhr in sein Auto steigen wollte. Unbekannte haben an dem Wagen, der ab 19.30 Uhr in der Prof.-Zorn-Straße abgestellt war, das Gehäuse des linken Außenspiegels abgetreten und auch den rechten Spiegel beschädigt. Zeugen, die diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Poing unter der Rufnummer (08121) 9917-0 in Verbindung zu setzen.