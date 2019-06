4. Juni 2019, 21:59 Uhr Polizei ermittelt Schmierereien an Doppelhaushälfte

Unbekannte haben den Rohbau eines Doppelhauses in der Lilienstraße mit vorwiegend roter Farbe beschmiert. Die meisten Schmierereien befinden sich laut Polizei in den Häusern, jedoch sind auch die Kamine und ein Dachfenster in Mitleidenschaft gezogen worden. Passiert ist das vermutlich in der Zeit von Donnerstag bis Montag, am ehesten geht die Polizei von der Nacht von Donnerstag auf Freitag als Tatzeit aus. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Hinweise nimmt die Polizei in Poing unter Telefon (08121) 99 17-0 entgegen.