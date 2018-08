5. August 2018, 22:05 Uhr Polizei ermittelt Probefahrt mit Folgen

Ein Auto, das ohne Kennzeichen die Straße entlang fuhr, fiel am Samstag in einem Vaterstettener Wohngebiet auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stieß die Polizei auf das abgemeldete Fahrzeug, das mit laufendem Motor am Fahrbahnrand stand. Der 20-Jährige Münchner auf dem Fahrersitz konnte jedoch keinen gültigen Führerschein vorweisen, weshalb ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Auch die Tatsache, dass das Auto noch nicht zugelassen war, wird für ihn Folgen haben. Sein Freund auf dem Beifahrersitz, dem das Auto gehört, bekommt ebenfalls Probleme: Gegen ihn wird wegen "Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis" ermittelt.