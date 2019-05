31. Mai 2019, 21:56 Uhr Polizei ermittelt Nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat bei einem Unfall am Donnerstag einen Sachschaden von 3000 Euro verursacht und ist dann einfach weitergefahren, ohne sich darum zu kümmern. Geschädigte ist eine Autofahrerin, die gegen 15.15 Uhr in Markt Schwaben die Ödenburgerstraße in südwestliche Richtung befuhr. In einer Kurve kam ihr ein schwarzes Auto entgegen, das ihren Wagen mit der rechten Fahrbahnseite touchierte. Hinweise nimmt die Polizei Poing, Telefon (08121) 99 17-0 entgegen.