12. November 2018, 21:56 Uhr Polizei ermittelt Möbeltresor und Schmuck gestohlen

Um eine Wohnung in Parsdorf auszurauben, hat ein Unbekannter zwei Fenster eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Im Zeitraum vom 23. Oktober bis 10. November machte sich der Täter an dem Gebäude in der Neufarner Straße zu schaffen und entwendete dort einen Möbeltresor. Außerdem öffnete er einen weiteren schweren Tresor, in welchem sich diverse Schmuckstücke befanden. Bei dem Einbruch entstand der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Poing unter (08121) 9917-0 entgegen.