4. August 2019, 21:35 Uhr Polizei ermittelt Mehrere Dellen in Auto getreten

Erst jetzt ist der Polizei in Poing mitgeteilt worden, dass in der Zeit vom 26. Juli, 16 Uhr, bis 28. Juli, 15.35 Uhr, ein Unbekannter ein graues Auto in Forstinning vor dem Anwesen Moosstraße 3 durch Tritte beschädigt hat. Das Fahrzeug wies den Beamten zufolge an der rechten Seite mehrere Dellen auf. Sollten Anwohner oder Passanten entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten, die Polizei unter (08121) 9917-0 zu informieren.