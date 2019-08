5. August 2019, 21:28 Uhr Polizei ermittelt Maschendrahtzaun beschädigt

Ein Maschendrahtzaun ist zwar relativ stabil, doch nicht unzerstörbar - die Älteren erinnern sich an Stefan Raabs Lied vom Maschendrahtzaun, der durch einen Knallerbsenstrauch beschädigt wurde. Im aktuellen Fall ist ein Knallerbsenstrauch vermutlich nicht der Schuldige, die Polizei meldet, dass in der Nacht vom Samstag auf Sonntag der Maschendrahtzaun eines Grundstücks sowie ein Verkehrsschild in der Sensauer Straße in Tulling verbogen wurden. Hinweise nimmt die Polizei Ebersberg unter der Nummer (08092) 82 68-0 entgegen.