12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Polizei ermittelt Lastwagen überfährt Straßenlaterne

Eine Straßenlaterne umgefahren hat ein bislang Unbekannter am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr im Vaterstettener Ortsteil Weißenfeld. Wie die Polizei mitteilt, müsse der Fahrer von Haar kommend in Richtung Weißenfeld Ortsmitte unterwegs gewesen sein, als er in der Ottendichler Straße die Laterne gerammt hat. Als tatverdächtiges Fahrzeug kommt nach bisherigen Erkenntnissen ein Lastwagen mit 3,5 Tonnen und Dingolfinger Kennzeichen in Betracht. Den Sachschaden beziffern die Beamten mit 1000 Euro. Zeugen der Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (08121) 9917-0 in Verbindung zu setzen.