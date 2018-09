2. September 2018, 22:20 Uhr Polizei ermittelt Junge Männer bestehlen Rentnerin

400 Euro in bar und Goldohrringe im Wert von etwa 100 Euro haben zwei Männer am Freitagvormittag einer Rentnerin aus Niclasreuth gestohlen. Wie die Polizei berichtet, kamen die beiden Männer, die laut Beschreibung der Rentnerin zwischen 25 und 30 Jahre alt und dunkelhäutig waren, zu ihr ans Haus und bettelten um Geld und Lebensmittel. Während sich einer der Täter Lebensmittel aus dem Kühlschrank nahm und die 89-jährige Hausbewohnerin dies verhindern wollte, klaute der andere die Wertsachen. Anschließend verließen die Täter das Haus in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Ebersberg, Telefon 08092 / 8268-0, hofft nun auf Hinweise auf die beiden Männer.