Ein Unbekannter hat am 23. oder 24. Januar an einem in der Wasserburger Landstraße geparkten Auto die beiden hinteren Türen zerkratzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizeiinspektion Poing, Telefon (08121) 99170, in Verbindung setzen.