Schwimmer in der Großgemeinde sitzen auf absehbare Zeit auf dem Trockenen. Nach der Randale im Hallenbad, bleibt dieses bis auf weiteres geschlossen. Unbekannte waren in der Nacht auf Sonntag in das ehemalige Schulgebäude an der Gluckstraße eingestiegen und hatten sowohl im dort untergebrachten Hort als auch in der Schwimmhalle erhebliche Zerstörungen angerichtet.

Wie Ralf Schloemilch vom Bauamt der Gemeinde Vaterstetten berichtet, seien die Schäden durchaus erheblich. "Alles, was nicht niet- und nagelfest war", sei ins Becken geworfen worden. "Das Badpersonal war den ganzen Tag damit beschäftigt alles rauszutauchen", so Schloemilch. Außerdem hätten die unbekannten Täter versucht, einen Boiler aus der Wand zu reißen, was ihnen zwar nicht gelungen sei, die Anlage sei dennoch stark beschädigt worden. Auch im Hort wurden Einrichtungsgegenstände beschädigt, möglicherweise gibt es auch Schäden an der Hauselektrik. Zudem hätten die Eindringlinge überall Schmierereien an den Wänden hinterlassen. Nach einer ersten Schätzung könnten um die 10 000 Euro Schaden entstanden sein.

Möglicherweise sogar deutlich mehr, das hänge davon ab, ob man das Wasser im Schwimmbecken weiter verwenden könne. Denn die Randalierer haben auch viel Dreck hinterlassen, eventuell kann das Wasser nicht mehr gereinigt werden. Möglich, dass das Becken darum für immer abgelassen wird, sagt Schloemilch. Denn eine Grundreinigung des Beckens und ein Wiederauffüllen koste mehrere 1000 Euro. Eigentlich hätte das Hallenbad an der Gluckstraße ohnehin schon längst außer Dienst gestellt werden sollen - doch der Nachfolger an der neuen Schule ist noch nicht fertig. Jedenfalls nicht ganz. Laut Schloemilch sei zwar das Bad selbst voll betriebsbereit, inklusive Zubehör, wie Kassenautomaten. Aber die Umkleiden konnten noch nicht aufgestellt werden, offenbar hat die damit beauftragte Firma Probleme. Wie lange es bis zur Inbetriebnahme dauere, sei darum nicht absehbar. Sicher sei aber, wenn sich herausstelle, dass im Hallenbad Gluckstraße ernstere Schäden entstanden sind, als bisher bekannt, etwa an der Wasseraufbereitung, werde man das Bad sofort außer Betrieb nehmen.

An die Randalierer - die möglicherweise jüngeren Alters sind - hat Schloemilch auch noch eine Botschaft: Sie sollten sich selber stellen, bevor die Polizei sie findet. Denn es gebe sicher Möglichkeiten "das Ganze aus der Welt zu schaffen".