Über die aufgehebelte Terrassentür ist am Mittwoch ein Einbrecher in ein Reihenhaus an der Heilmaierstraße in Markt Schwaben eingedrungen. Laut Polizei wurde das gesamte Haus durchsucht und Schmuck und Bargeld in Höhe von etwa 1000 Euro gestohlen. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Der Einbruch muss sich zwischen 9 und 19.15 Uhr ereignet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Poing unter Telefon (08121) 99170 entgegen.

