Polizei ermittelt in Grafing

Ein zwei mal eineinhalb Meter großes Werbebanner der Grünen ist am Dienstag in Grafing gestohlen worden, wie die Polizei mitteilt. Das Transparent war vor dem "Lokal zur Wahl" der Grünen in der Glonner Straße angebracht worden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebersberg, Telefon (08092) 8268-0, entgegen.