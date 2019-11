Am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ist einem 37-Jährigen an der Bushaltestelle am Marktplatz in Poing das Handy gestohlen worden. Der Mann war an der Haltestelle für den Schienenersatzverkehr in Richtung Markt Schwaben eingeschlafen und erst durch den Fahrer des einfahrenden Busses geweckt worden. Dabei bemerkte er, dass sein Handy verschwunden war. Der Geschädigte berichtete später, er habe womöglich gespürt, wie ihn jemand abtastete, sei jedoch dann erneut eingeschlafen. Personen die sich ebenfalls an der Haltestelle oder im einfahrenden Bus aufhielten und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Poing, Telefon (08121) 991 70, zu melden.