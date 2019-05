12. Mai 2019, 21:54 Uhr Polizei ermittelt Fahrrad aus Garage gestohlen

Aus einer unversperrten Garage in der Ahornstraße ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein bordeauxrotes Damenfahrrad im Wert von 700 Euro gestohlen worden. Hinweise an die Polizei Ebersberg, Telefon (08092) 82 68-0.