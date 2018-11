6. November 2018, 22:23 Uhr Polizei ermittelt Einbruch in Markt Schwabener Hotel

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter ein Fenster eines Hotels in Markt Schwaben aufgehebelt und ist so in das Büro gelangt. Wie die Polizei mitteilt, wurden mehrere Schränke und Schubladen aufgemacht und durchwühlt. Gestohlen wurden insgesamt 160 Euro aus einer unverschlossenen Wechselgeldkassette. Die Tür vom Büro in das Hotel war versperrt, der Täter verließ den Tatort wieder über das aufgehebelte Fenster, ohne weiter in das Hotelgebäude vorzudringen. Es konnten laut Polizei Spuren gesichert werden. Zudem gibt es eine Videoüberwachung, die noch ausgewertet wird.