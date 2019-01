22. Januar 2019, 21:43 Uhr Polizei ermittelt Einbrecher scheitern an massiver Tür

Unbekannte haben am Montag in den frühen Morgenstunden versucht, in ein Geschäft in der Professor-Lebsche-Straße einzudringen. Allerdings erfolglos, laut Polizei scheiterten die Einbrecher an der massiven Tür. Auf den Einbruchsversuch waren Anwohner aufmerksam geworden, sie sahen gegen 2.45 Uhr mindestens eine verdächtige Person und hörten Klopfgeräusche. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Ebersberg unter der Telefonnummer (08092) 82 68-0 entgegen.