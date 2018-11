9. November 2018, 22:08 Uhr Polizei ermittelt Einbrecher machen reiche Beute

Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte am Donnerstag bei zwei Einbrüchen in der Offenbachstraße und in der Karl-Böhm-Straße erbeutet. In beiden Fällen hebelten die Täter die Terrassentüren der Anwesen auf und durchsuchten anschließend die Häuser nach Wertgegenständen und Bargeld. Die Taten müssen sich laut Polizei zwischen 10 und 21 Uhr ereignet haben. Nun hofft die Polizei Poing, Telefon (08121) 9917-0, auf sachdienliche Hinweise.