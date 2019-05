30. Mai 2019, 22:10 Uhr Polizei ermittelt Betrunkener Fußgänger verursacht Unfall

Einen Unfall mit hohem Schaden hat am frühen Donnerstagmorgen ein betrunkener Fußgänger verursacht. Gegen 3.20 Uhr war ein 24-Jähriger mit einem Transporter in der Markt Schwabener Bahnhofstraße unterwegs und fuhr anschließend auf die Brücke in Richtung Schweigerweg. Nach seinen Angaben soll auf der Fahrbahn ein Fußgänger getorkelt sein, so dass er ausweichen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen das Brückengeländer. Durch den Aufprall erlitten er und sein 22-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Der Fußgänger entfernte sich von der Unfallstelle. Laut Polizei entstand am Fahrzeug ein Schaden von etwa 8000 Euro, der Schaden an der Brücke wird auf 10 000 Euro beziffert. Zeugen sollen sich bei der Polizei Poing unter (08121) 9917-0 melden.