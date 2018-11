23. November 2018, 22:02 Uhr Polizei ermittelt Autos beschädigt

Unbekannte haben am Donnerstag zwei Autos beschädigt. Eines war auf dem Kauflandparkplatz in Markt Schwaben abgestellt, hier wurde die Antenne abgebrochen. Ein weiterer Fall wurde der Polizei aus Zorneding gemeldet. Der Täter schlitzte zwischen 16.30 und 16.45 Uhr das Stoffverdeck eines schwarzen Mazda MX 5 auf. Das Fahrzeug stand vor einem Drogeriemarkt im Gewerbegebiet am Georg-Wimmer-Ring. Der Schaden beträgt 4000 Euro. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Poing, Telefon (08121) 99 17-0.